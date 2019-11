Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrer unter Alkohol und Drogeneinfluss

Eisenach (ots)

Am Freitag konnten bei Verkehrskontrollen zwei Fahrer festgestellt werden, die jeweils beide unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen. Zunächst wurde gegen 18.30 Uhr in der Heinrichstraße ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer kontrolliert. Er war mit 0,48 Promille alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einfluss von Methampethamin. Ein 20-jähriger Honda-Fahrer geriet etwa eine Stunde später in der Julius-Lippold-Straße in eine Kontrolle. Dessen Drogentest reagierte positiv auf Kokain und der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,27 Promille. Außerdem war der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für beide Fahrer war die Fahrt mit der Kontrolle beendet, sie wurden zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. (as)

