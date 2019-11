Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Einbruch in Doppelhaushälfte

Eisenach (ots)

Eine Doppelhaushälfte in der Florian-Geyer-Straße wurde erneut Ziel eines Einbruchs. Ein Unbekannter öffnete gewaltsam ein Kellerfenster und entwendete aus dem Haus ein Handy und ein Tablet im Gesamtwert von 1.500 Euro. Ein Fernsehgerät wurde von der Wandhalterung abmontiert und vermutlich für den Abtransport bereit gestellt. Die Tatzeit war Sonntag, 03.11.2019 zwischen 04.00 und 15.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Florian-Geyer-Straße wahrgenommen? Wer konnte die Tat beobachten oder kann Hinweise zum Täter geben? Die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) und die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) nehmen Hinweise unter der Bezugsnummer 0276111/2019 entgegen. (as)

