Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher in Reihenhaus - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Unbekannter konnte über eine unverschlossene Hintereingangstür in ein Reihenhaus in der Waldstraße gelangen. Im Haus nahm der Täter ein offen liegendes Handy Samsung Galaxy A70 mit Ladekabel an sich und verließ das Haus wieder. Die Tat ereignete sich von Freitag, 01.11.2019, 23.00 Uhr bis Samstag, 02.11.2019, 05.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0275309/2019 entgegen. (as)

