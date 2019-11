Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag, 01.11.2019 auf Samstag, 02.11.2019 verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Warzaer Straße. Neben einem Syphon und einem Haustürschlüssel wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus einem Schrank gestohlen. Die Tatzeit lag zwischen 18.00 und 09.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0275447/2019 entgegen. (as)

