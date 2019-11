Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Straße abgekommen und überschlagen

Eisenach (ots)

Am Samstagvormittag befuhr eine 60-jährige VW-Fahrerin die B 19 in Richtung Eisenach. In einer langgezogenen Rechtskurve auf der Gefällstrecke nach der Hohen Sonne brach das Fahrzeugheck aus. Trotz Versuchen des Gegenlenkens kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW prallte gegen einen Hang und überschlug sich. Die Fahrerin selbst blieb unverletzt. Ihr 69-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die B 19 für über eine Stunde voll gesperrt werden. (as)

