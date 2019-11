Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermutlich Fahrräder gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Vermutlich ein oder mehrere Fahrräder wurden in der Nacht von Samstag zu Sonntag aus einer Fahrradbox in der Reuterstraße gestohlen. Zeugen hatten dort Beschädigungen in Form von Aufbruchspuren an der Box in Höhe von ca. 750 Euro festgestellt und der Polizei gemeldet. Vor Ort wurden Spuren gesichert und im Nachgang sollen mögliche Geschädigte noch ermittelt werden. (av)

