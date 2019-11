Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Crawinkel - Landkreis Gotha (ots)

Am 02.11.2019 gegen 22.43 Uhr wurde der Inspektiondienst Gotha durch eine Zeugin von einem Verkehrsunfall in der Straße "Friedrichsanfang" informiert. Ein Pkw Audi war von der Fahrbahn abgekommen und mit den dortigen Bahnschienen kollidiert. Zudem würden die Insassen die Kennzeichen vom Pkw entfernen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten zwei Personen vor Ort festgestellt und dem Fahrzeug zugeordnet werden. Einer der beiden Männer, ein 29-Jähriger, war der Besitzer und auch der Fahrer des Audi. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da es sich bei ihm um einen Slovaken ohne einen festen Wohnsitz in Deutschland handelte, entschied eine Bereitschaftsstaatsanwältin auf Erhebung einer Sicherheitsleistung. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell