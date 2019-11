Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesgut, Drogen und Munition festgestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Samstagabend beabsichtigten Beamte der Landespolizeiinspektion Gotha einen Haftbefehl gegen einen 38-jährgen Mann in der Lassallestraße zu vollstrecken. An der Wohnanschrift angekommen, wurde ihnen aber nicht geöffnet. Da Geräusche von Personen in der Wohnung wahrnehmbar waren, wurde beschlossen, die Tür zu öffnen. Noch bevor dies jedoch geschah, öffnete ein 23-Jähriger die Tür und gab an, dass der Gesuchte nicht anwesend sei. Bei der anschließenden Suche nach dem 38-Jährigen in der Wohnung wurde dieser zwar nicht angetroffen, aber kleine Mengen Betäubungsmittel, ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad und einige Schrotpatronen aufgefunden und beschlagnahmt. Durch die eingesetzten Beamten wurden verschiedene Strafverfahren eingeleitet. (av)

