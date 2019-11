Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: auf der Flucht vor der Polizei den Polizeiwagen gerammt

Ilmenau (ots)

Freitagnacht wurde ziemlich genau um Mitternacht in der Langewiesener Straße ein verdächtiges Fahrzeug durch eine Polizeistreife bemerkt und sollte kontrolliert werden. Der Fahrer des Wagens gab jedoch Gas, versuchte zu flüchten, rammte hierbei den Polizeiwagen und stieß auf der Flucht noch gegen ein Garagentor am Hüttengrund, bevor er gestoppt werden konnte. Warum sich der 28-jährige Fahrer nicht kontrollieren lassen wollte, wurde schnell klar, denn das Auto war nicht zugelassen und nicht versichert, die Kennzeichen waren falsch, eine Fahrerlaubnis hatte er auch nicht. Im Auto wurde reichlich Einbruchswerkzeug gefunden und sofort eingezogen, der Fahrer wurde im übrigen noch mit 2 Haftbefehlen gesucht. An Ort und Stelle verhaftet, wurde er im Anschluss ins Gefängnis nach Goldlauter gebracht. Mögliche Zusammenhänge mit Einbrüchen in der Gegend werden nun untersucht. (ef)

