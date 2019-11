Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Ilmenau (ots)

Zu mehreren Einbrüchen wurde die Polizei nach dem Feiertag gerufen. So wurde an einer Baustelle am Fridolin ein Baucontainer aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet, am Netto-Markt am Helmholzring wurde in den Vorraum beim Bäcker und Fleischer eingebrochen und Geld gestohlen sowie in einem Mehrfamilienhaus in der Buchenstraße insgesamt 9 Kellerboxen aufgebrochen. Dort wurde zumeist Fahrradzubehör mitgenommen. Auch die Ortsteile wurden nicht verschont, in Wümbach wurde in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet eingebrochen und Werkzeug sowie Elektronik im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. An einem am Pendler-Parkplatz abgestellter VW Golf wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Die Polizei bitte in allen Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung, die Kriminalpolizei ermittelt. (ef)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell