Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag brachen ein oder mehrere noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Warzaer Straße ein. Aus dem Haus wurden mehrere Hundert Euro Bargeld und kleinere Gegenstände gestohlen. Die Gothaer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (av)

