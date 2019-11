Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei zwischen mehreren Männern

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Insgesamt sechs Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren schlugen sich am Freitagabend in und vor einer Spielhalle am Coburger Platz. Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Beteiligten getrennt und ihre Personalien aufgenommen werden. Im Anschluss wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzungen gefertigt und den Personen verschiedener Nationalitäten Platzverweise erteilt. Die Ermittlungen zur Ursache der Auseinandersetzung dauern noch an. (av)

