Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Schuppens

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zum Brand eines Schuppens im Heutalsweg wurden Polizei und Feuerwehr am Freitag gegen 16:24 Uhr gerufen. Das kleine Feuer in der Hütte war schnell gelöscht und zum Glück entstand nur ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Nach ersten Ermittlungen befanden sich mehrere Kinder und Jugendliche am Brandort, von denen vermutlich eines auf noch unbekannte Art und Weise in der Hütte ein Feuer entfachte und diese somit beschädigte. (av)

