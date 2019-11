Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu gestohlenen Radlader

Ilmenau (ots)

Von einer Baustelle in der Prof.-Deubel-Straße wurde in der Zeit von Mittwoch, 30.10.2019, 17.15 Uhr bis Freitag, 01.11.2019, 04.50 Uhr ein gelber Radlader der Marke Caterpillar 907 H gestohlen. Der Radlader war vor zwei Baucontainern abgestellt, die durch das Wegfahren des Radladers beschädigt wurden. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich 500 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Baustelle wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kripo Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 und der Bezugsnummer 0274539/2019 entgegen. (as)

