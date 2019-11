Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Multicar gestohlen- Zeugen gesucht

Wümbach (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom Mittwoch bis heute Früh, näherer Zeitraum nicht bestimmbar, begaben sich Unbekannte auf ein Firmengelände in Gewerbegebiet Ost in Wümbach und entwendeten einen Multicar M 26 in der Farbe Orange. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0274581/2019 entgegen. (ah)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

