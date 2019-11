Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kinderwagen angebrannt - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Ein Unbekannter gelangte in der Zeit von Donnerstag, 31.10.2019, 19.30 Uhr bis Freitag, 01.11.2019, 06.40 Uhr in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße. Dort entzündete er auf bislang unbekannte Art und Weise die untere Ablage eines Kinderwagens. Das Feuer erlosch vermutlich von selbst. Am Kinderwagen kam es zu einm Sachschaden in Höhe von 200 Euro und an einer Wand zu Rußablagerungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0274513/2019 entgegen. (as)

