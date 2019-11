Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Gotha (ots)

Ein 56-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Mittwochnachmittag die August-Creutzburg-Straße in Richtung Humboldstraße. Am Fußgängerüberweg übersah er einen 70-jährigen Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer musste seine leichten Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen. Die Unfallschäden an den Fahrzeugen blieben gering. (as)

