Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall im Kreisverkehr

Arnstadt (ots)

Am Mittwochabend befuhr eine 70-Jährige mit ihrem Renault die Ichtershäuser Straße stadteinwärts. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr mittig auf die bepflanzte Erhöhung des Kreisels. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihre beiden 92- und 84-jährigen Beifahrerinnen mussten zunächst ins Krankenhaus gebrachten werden, konnten aber wenig später nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Am Pkw und der Bepflanzung entstanden geringe Sachschäden. (as)

