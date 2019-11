Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Früh am Morgen unter Alkohol am Steuer

Ilmenau (ots)

Heute Morgen gegen 04.15 Uhr wurde in der Herderstraße ein Skoda kontrolliert. Der 38-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung, ein Test ergab 0,52 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test in der Polizeidienststelle bestätigte diesen Wert. Ein Bußgeldverfahren musste eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt werden. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell