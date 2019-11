Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glück gehabt

Großrettbach (Landkreis Gotha) (ots)

Vergangene Nacht wurde ein 32-jähriger Mitsubishi-Fahrer in der Ortslage Großrettbach kontrolliert. Dessen Atemalkoholwert von 1,09 Promille bewegte sich knapp an der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille, was eine Straftat darstellt. Im Falle des 32-jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. (as)

