Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf gestohlenen Roller erwischt

Gotha (ots)

Ein 24-jähriger Rollerfahrer geriet am Mittwochmittag in der Steinstraße in eine Verkehrskontrolle. Der Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss. Bei der Überprüfung des Rollers stellte sich heraus, dass dieser gestohlen war. Während der Fahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde, konnte der Roller wieder an den Eigentümer übergeben werden. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Anzeigeverfahren eingeleitet. (as)

