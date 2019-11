Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Müll in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2019, gegen 21.40 Uhr zündeten der oder die unbekannten Täter in der Lindemannstraße auf einem Müllabstellplatz mehrere Müllsäcke an. Durch die Gothaer Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Dennoch entstand an der Holzverkleidung der Umfriedung ein Schaden von 300 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang am gestrigen Abend auffällige Personen in der Lindemannstraße gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0274368/2019 entgegen. (as)

