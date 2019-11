Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradanhänger gestohlen und Fahrrad zurückgelassen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Am Donnerstag, 31.10.2019, zwischen 08.30 Uhr und 16.30 Uhr wurde in der Scheffelstraße ein schwarzes Damenrad samt Fahrradanhänger gestohlen. Das Fahrrad war vor einem Haus abgestellt und mit einem Seilschloss gesichert. Gegen 16.30 Uhr wurde das Fahrrad in einem Park der Scheffelstraße durch einen Zeugen aufgefunden. Der schwarze Fahrradanhänger der Marke Journey Trailer im Wert von etwa 400 Euro fehlt nach wie vor. Wer konnte im Tagesverlauf das Entwenden bzw. das Abstellen des Fahrrades beobachten? Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Fahrradanhängers machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0274302/2019 entgegen. (as)

