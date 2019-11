Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Teure Beute bei Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In einem Mehrfamilienhaus am Hauptmarkt wurden zwei Keller aufgebrochen. Aus einem Keller wurden Werkzeugkoffer, Fototechnik, ein Fahrrad und eine Drohne gestohlen. Der Wert des Beutegutes beträgt mehrere tausend Euro. Wer hat von Mittwoch, 30.10.2019 auf Donnerstag, 31.10.2019 verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0274179/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell