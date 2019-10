Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorrad gestohlen und verunfallt

Gotha (ots)

Am Donnertsag in den frühen Morgenstunden wurde in der Friemarer Straße ein Motorrad der Marke KTM auf der Fahrbahn liegend aufgefunden. Im Vorfeld hatte sich mit der Maschine offensichtlich ein Unfall ereignet. Sie wies entsprechende Beschädigungen auf. Personen waren nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen konnte fetsgestellt werden, dass das Motorrad kurz zuvor zusammen mit zwei Fahrrädern und einem Verbandskasten aus einer Garage in der Gabelsbergstraße entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Gotha unter der Telefnonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0274074/2019 entgegen. (thn)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell