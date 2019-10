Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spezialanhänger inklusive Motorrad entwendet

Arnstadt (ots)

Am hellerlichten Tag stehlen Unbekannte am 30.10.2019 zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr einen Anhänger und ein Motorrad, aus einer Garage im Bereich der Heinrich-Heine-Straße. Durch das Aufbrechen des Garagentors entstsand außerdem Sachschaden. Wer hat in dem benannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0273717/2019 entgegen. (sb)

