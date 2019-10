Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Wutha/Farnroda (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Wutha/Farnroda in der Eisenacher Strasse ein Verkehrsunfall. Ein ortskundiger 18 jähriger Autofahrer war wohl etwas abgelenkt oder unkonzentriert als er sich dem Fußgängerüberweg in Höhe der Gemeindeverwaltung näherte. Zumindest könnte es erklären, warum er den vor ihm haltenden Pkw übersah und auf diesen auffuhr. Der 50 jährige Fahrer des beschädigten Audi sowie der Unfallverursacher wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4500 EUR.(ri)

