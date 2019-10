Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

In der Heinrichstraße wurde die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt, um in den Keller zu gelangen. Dort wurden drei Kellerabteile auf unterschiedliche Weise geöffnet, teilweise ohne Schaden zu verursachen. Nach aktuellem Stand wurde jedoch nichts entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstag, 24.10.2019, 17.00 Uhr bis Dienstag, 29.10.2019, 16.15 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen am oder im Haus gesehen? Wer kann Täterhinweise geben? Die Polizei Eisenach nimmt unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0272951/2019 Zeugenangaben entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell