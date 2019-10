Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer übersehen und angefahren

Arnstadt (ots)

Heute morgen wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 34-jähriger Seat-Fahrer wollte gegen 07.05 Uhr von der Kasseler Straße in die Mozartstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 27-jährigen Radfahrer, der ebenfalls die Kasseler Straße auf dem Gehweg in gleicher Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. An Pkw und Rad entstanden jeweils Unfallschäden. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell