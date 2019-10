Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Geräteschuppen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte betraten ein Grundstück in der Reyerstraße und hebelten die Tür eines Geräteschuppens an einem Carport auf. Aus dem Schuppen wurde der Motor einer Simson S 50 und eine Stichsäge gestohlen. Die Beute hat einen Gesamtwert von 500 Euro. Die Tatzeit am Dienstag, 29.10.2019, lag zwischen 01.15 Uhr und 06.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0272281/2019 entgegen. (as)

