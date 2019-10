Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ergänzung zum Zeugenaufruf - Sachbeschädigung am Burschenschaftsdenkmal

Eisenach (ots)

Die Sachbeschädigung am Burschenschaftsdenkmal und der Langemarck-Gedenkstätte verursachten einen immensen Schaden. Wie von verantwortlicher Seite zu erfahren war, werden sich die Sanierungskosten auf einen fünfstelligen Betrag belaufen. In diesem Zusammenhang ergeht nochmals der Hinweis an Zeugen, sich telefonisch bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) oder der Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) mit Angabe der Bezugsnummer 0272432/2019 zu melden. Unabhängig von polizeilicher Ermittlungsarbeit wurde durch die Eigentümer eine Belohnung zur Aufklärung des Sachverhaltes ausgesetzt. Die vorangegangene Pressemeldung ist abrufbar unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4417853. (as)

