Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stallhasen gestohlen - Zeugen gesucht

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht vom Sonntag zum Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu der Kleingartenanlage am sogenannten ehemaligen Truckstop. Sie begaben sich in einen Garten und entwendeten 18 Stallhasen, davon 14 in der Farbe schneeweiß und vier braun gescheckt. Wer hat Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht? Wessen Hasenbestand hat sich plötzlich vergrößert? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0271348/2019 entgegen. (ah)

