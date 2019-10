Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 18.10.2019, 23.00 Uhr bis Dienstag, 29.10.2019, 01.15 Uhr wurden aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Wohngebiet Am Stollen zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Giant Full E+2 in den Farben schwarz/grün und ein Rennrad der Marke Centurion Megadrive, in den Farben rot/gelb. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0272175/2019 entgegen. (ah)

