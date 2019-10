Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Burschenschaftsdenkmal beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Heute wurde gegen 10.00 Uhr polizeibekannt, dass am Mauerwerk des Burschenschaftsdenkmals und an einer Gedenktafel Farbe aufgebracht wurde. Weiterhin wurde ein Fenster mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen und teilweise Farbe in das Gebäudeinnere gesprüht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0272432/2019. (ah)

