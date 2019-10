Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand rechtzeitig gelöscht - Zeugenaufruf

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern gegen 10.50 Uhr kam es zu einem Brandausbruch an einem geparkten Pkw VW Golf in der Straße Am Schwimmbad. Vorbeifahrende Zeugen bemerkten eine Rauchentwicklung und griffen sofort ein, sodass eine weitere Brandausbreitung dadurch verhindert wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03621-781424 und der Bezugsnummer 0271391/2019 entgegen. (as)

