Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Selbstgebautes E-Bike in umfänglicher Verkehrskontrolle

Gotha (ots)

Gestern Abend fuhr ein 35-jähriger Radfahrer über eine rote Ampel und wurde in der Reuterstraße angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrrad ein selbstgebautes E-Bike war. Die Art des Umbaus machte einen Versicherungsschutz und eine gültige Fahrerlaubnis erforderlich, was der Fahrer beides nicht vorweisen konnte. Außerdem war er im Besitz geringer Mengen Betäubungsmittel, die beschlagnahmt wurden. Gegen den Fahrer wurden mehrere Anzeigeverfahren eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell