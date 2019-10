Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Misslungenes Ausweichmanöver unter Alkohol

Burgtonna (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei zu einem Wildunfall auf der L 1043 zwischen Burgtonna und Ballstädt gerufen. Vor Ort fanden die Beamten einen Pkw Audi im Straßengraben liegend vor. Der 35-jährige Fahrer erklärte, dass er einem Wildtier ausweichen musste und dabei die Kontrolle über seinen Pkw verloren habe. Der bei Verkehrsunfällen übliche Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen Wert von 0,98 Promille. Somit musste er im Anschluss an die Unfallaufnahme die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleitet. In erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (as)

