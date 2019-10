Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind bei Unfall leicht verletzt

Gotha (ots)

Gestern gegen 15.30 Uhr befuhr ein 83-jähriger Audi-Fahrer die Enckestraße und wollte in die Reyerstraße abbiegen. In diesem Moment überquerte ein neunjähriger Junge auf seinem Fahrrad die Reyerstraße und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Junge stürzte von Fahrrad und verletzte sich zum Glück nur leicht am Knie. Dennoch musste ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Audi-Fahrer eingeleitet werden. (as)

