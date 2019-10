Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zum Diebstahl eines Radladers

Unterpörlitz (Ilm-kreis) (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde von einer Baustelle in der Herrmann-Schäffer-Straße unter bislang unbekannten Umständen ein Baufahrzeug gestohlen. Es handelt sich um einen gelben Radlader der Marke Kramer 750. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 25.10.2019, 15.00 Uhr und Montag, 28.10.2019, 07.00 Uhr. Wer hat in dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge im Baustellenbereich beobachten können? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und er Bezugsnummer 0270989/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell