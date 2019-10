Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl eines Multicar - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Sonntagabend stellte ein 69-Jähriger seinem Lkw Multicar auf einem beleuchteten Parkplatz in der Schillerstraße ab. In der folgenden Nacht hebelten der oder die Täter eine Seitenscheibe auf und verschafften sich Zutritt zur Fahrerkabine. Durch Manipulationen am Zündschloss und damit einhergehenden Startversuchen wurde der Lkw etwa 50 Meter weit bis zu einer Rasenfläche bewegt. Hier wurde der Multicar letztlich zurückgelassen, nachdem die Startversuche scheiterten. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Hinweisnummer 0271332/2019 entgegen. (as)

