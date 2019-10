Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Einbruch in Modellbahnladen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 27.10.2019, 16.30 Uhr und Montag, 28.10.2019, 09.20 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Modellbahnhandel am Bleichrasen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten Modellbahnzubehör im Wert von mehreren tausend Euro. Am Fenster entstand vergleichsweise geringer Sachschaden. Vor etwa vier Wochen kam es ebenfalls zu einem Einbruch, bei dem Modellbahnware gestohlen wurde. Wer hat im aktuellen Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem wurde in den letzten Wochen oder nach dem vergangenen Wochenende Modellbahnzubehör zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0271183/2019 entgegen. (as)

