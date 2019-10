Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieseldiebstahl auf Baustelle

Arnstadt (ots)

In der Nacht von Freitag, 25.10.2019 auf Samstag, 26.10.2019 wurde auf einer Baustelle in der Wolff-Knippenberg-Straße von sechs Baufahrzeugen Diesel abgezapft. An einem Baukran wurde der Tank gewaltsam aufgebrochen und ein Schaden von 150 Euro verursacht. Insgesamt wurden etwa 550 Liter Kraftstoff entwendet. Weiterhin wurde versucht, einen Baucontainer aufzubrechen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0271382/2019 entgegen. (as)

