Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Tonna (Landkreis Gotha) (ots)

In der Ortslage fand am Sonntag Nachmittag eine Geschwindigkeitsüberwachung statt. Von über 900 angemessenen Fahrzeugen wurden 32 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Der höchste gemessene Wert von 102 km/h bei zulässigen 50 km/h bedeuten neben einem hohen Bußgeld auch ein Fahrverbot. (as)

