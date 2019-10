Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stark alkoholisiert unterwegs

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am späten Freitagabend misslang einem 52-jährigen BMW-Fahrer das Ausparken auf einem Parkplatz in der Straße Im Feld. Er kollidierte mit einem geparkten Mazda, was ein Zeuge beobachten und die Polizei verständigen konnte. Dem Zeugen, wie auch den Polizeibeamten blieb der Alkoholgeruch des Fahrers nicht verborgen. Ein Test ergab den Wert 2,87 Promille. Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Fahrers wurden sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme beim Fahrer durchgeführt. (as)

