Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch verursacht hohen Sachschaden

Gotha (ots)

In der Zeit von Freitag, 25.10.2019, 14.00 Uhr bis Sonntag, 27.10.2019, 15.00 Uhr wurde in vier Kellerabteile in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Straße eingebrochen. Durch das Aufbrechen der vier Kellertüren entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro. Die Ermittlungen zum Umfang des Beutegutes sind noch nicht abgeschlossen. Zeugen bzw. Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 mit Angabe der Bezugsnummer 0270417/2019. (as)

