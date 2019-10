Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Gartengrundstück

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

An einem Garten in der Sandstraße im Ortsteil Wölfis schnitten Unbekannte etwa 12 Meter Maschendrahtzaun ab und entwendeten diesen zusammen mit der Gartentür. Aus einem Stall auf dem Gartengrundstück wurden außerdem mehrere Kisten mit Kupferschrott gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18.10.2019, 16.00 Uhr bis Freitag, 25.10.2019, 12.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 0321-781124 und der Bezugsnummer 0269475/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell