Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gewalttätiger Ruhestörer

Eisenach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wollte ein 28-Jähriger seinen Nachbarn um die Einhaltung der Nachtruhe bitten. Der 35-Jährige schlug jedoch sofort mit einer Fahrradfelge zu und traf den 28-Jährigen am Kopf. Das Opfer musste sich ärztlich behandeln lassen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten beim Täter zudem geringe Mengen Rauschgift sicher. Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell