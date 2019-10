Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol, Drogen, keinen Führerschein und keine Zulassung

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 31-Jähriger wurde am Sonntagmittag mit seinem Kleinkraftrad zur Verkehrskontrolle angehalten. Gleich mehrere Verstöße konnten dabei festgestellt werden. Zu einem stand der Fahrer mit 0,24 Promille unter dem Einfluss von Alkohol sowie von Betäubungsmitteln. Am Krad waren derartige Veränderungen vorgenommen worden, dass die Fahrerlaubnis für die erhöhte Motorisierung nicht mehr ausreichte. Letztlich war das getunte Moped nicht mit einem entsprechenden Kennzeichen versehen. Mit der Anordnung der Blutentnahme wurden gleich mehrere Anzeigeverfahren eingeleitet. (as)

