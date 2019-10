Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Mopedfahrer

Eisenach (ots)

Am späten Freitagnachmittag wollte ein 61-jähriger BMW-Fahrer von der Mühlhäuser Straße kommend an der Anschlussstelle Eisenach-Mitte auf die B 19 auffahren. Er übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 15-jährigen Mopedfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der junge Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. An den beiden Fahrzeugen entstanden leichte Unfallschäden. (as)

