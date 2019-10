Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verletzte bei Wildunfall

Traßdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntagagabend kollidierte eine 23-jährige Audi-Fahrerin auf der B 90 bei Traßdorf mit einem Wildschwein, welches plötzlich die Fahrbahn überquerte. Die Fahrerin und ihr 29-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Am Audi entstand ein erheblicher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Das Tier verendete an der Unfallstelle. (as)

